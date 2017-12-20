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БГК имени Мешкова проведет сегодня заключительный в этом году матч
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20 Декабря 2017 15:17

БГК имени Мешкова проведет сегодня заключительный в этом году матч

35-й поединок в сезоне за неполные четыре месяца. БГК имени Мешкова проведет сегодня заключительный в этом году матч. В рамках SEHA-лиги брестчане в гостях сыграют со словенским "Горенье". Наши соперники идут на шестом месте в турнирной таблице, БГК занимает 4-ю строчку. 

  

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