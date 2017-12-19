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Без призовых мест
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16 Декабря 2017 15:12

Без призовых мест

Женская гонка преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси не принесла нашей команде призовых мест. На старте ближе всех к пьедесталу была Ирина Кривко, стартовавшая 13-й, но на финише с тремя промахами она была лишь 19-я. Динара Алимбекова завершила пасьют 49-й, Надежда Писарева - 56-я. Равных же не было немке Лауре Дальмайер. А в 16:40 в прямом эфире "Беларусь 5" начнется мужская гонка преследования - она пройдет без участия белорусов. 

  

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