Без призовых мест

16 Декабря 2017 15:12

Женская гонка преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси не принесла нашей команде призовых мест. На старте ближе всех к пьедесталу была Ирина Кривко, стартовавшая 13-й, но на финише с тремя промахами она была лишь 19-я. Динара Алимбекова завершила пасьют 49-й, Надежда Писарева - 56-я. Равных же не было немке Лауре Дальмайер. А в 16:40 в прямом эфире "Беларусь 5" начнется мужская гонка преследования - она пройдет без участия белорусов.