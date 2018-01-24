Без Мирного и Герасимова выступит мужская сборная по теннису в матче Кубка Дэвиса против Австрии

24 Января 2018 12:12

Без Мирного и Герасимова выступит мужская сборная Беларуси по теннису в матче 1-го круга первой Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса против Австрии. Владимир Волчков включил в команду, как сообщает официальный сайт Федерации, Илью Ивашко, Дмитрия Жирмонта, Ярослава Шило,Сергея Бетова и Андрея Василевского. Матч пройдет 2-3 февраля в Санкт-Пельтене.