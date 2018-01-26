28 Января 2018 21:25

Эти чемпионы уже вернулись на родину с заветным трофеем. Белорусы впервые в истории поднялись на пьедестал ралли-рейда "Дакар". Этот марафон проводится уже 40 лет. Сейчас гонки принимает Южная Америка. На юбилейном ралли-рейде команда "МАЗ-СПОРТ- авто" завоевала серебро.

Экипаж под управлением пилота Сергея Вязовича, штурмана Павла Гаранина и механика Андрея Жигулина показал лучший результат в общем зачете гонки в истории нашей страны. Два других белорусских экипажа - МАЗы Александра Василевского и Алексея Вишневского - в общем зачете "Дакара" расположились на 12-м и 13-м местах соответственно. Мы поздравляем всю команду. И сегодня в нашей студии присутствуют триумфатор Сергей Вязович, а также пилоты Александр Василевский и Алексей Вишневский (видео).