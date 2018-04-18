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Белорусское противостояние в четвертьфинале теннисного турнира в Узбекистане
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19 Апреля 2018 15:13

Белорусское противостояние в четвертьфинале теннисного турнира в Узбекистане

Белорусское противостояние в четвертьфинале теннисного турнира в Узбекистане с призовым фондом в 25 тысяч долларов. Ярослав Шило в трех сетах выбил из борьбы Дмитрия Жирмонта - 6:2, 4:6, 6:2. За выход в решающий матч Шило поспорит с японцем Мория Хироки - первой ракеткой соревнований и 309-м номером мирового рейтинга, Ярослав располагается на 444-й строчке.

 

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