Спорт
19 Апреля 2018 15:13
Белорусское противостояние в четвертьфинале теннисного турнира в Узбекистане
Белорусское противостояние в четвертьфинале теннисного турнира в Узбекистане с призовым фондом в 25 тысяч долларов. Ярослав Шило в трех сетах выбил из борьбы Дмитрия Жирмонта - 6:2, 4:6, 6:2. За выход в решающий матч Шило поспорит с японцем Мория Хироки - первой ракеткой соревнований и 309-м номером мирового рейтинга, Ярослав располагается на 444-й строчке.
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