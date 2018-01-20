20 Января 2018 20:33
Белорусский гонщик Сергей Вязович на втором месте в общем зачете гонки "Дакар-2018"
Впервые в истории МАЗ на втором месте в гонке среди грузовиков "Дакар"-2018.
Белорусы впервые в истории поднимаются на пьедестал ралли-рейда "Дакара-2018". На заключительном 14-м этапе экипаж Сергея Вязовича занимает восьмое место и обеспечивает себе вторую позицию в общем зачете. Выше только Эдуард Николаев на КамАЗе. Поздравляем экипаж "МАЗ-СПОРТавто": пилота Сергея Вязовича, штурмана Павла Гаранина и механика Андея Жигулина.
Два других белорусских экипажа - МАЗы Александра Василевского и Алексея Вишневского, в общем зачете "Дакара-2018" расположились на 12-м и 13-м местах соответственно.
Общий зачет:
1. Эдуард Николаев ("КАМАЗ-мастер") - 54:57.37
2. Сергей Вязович (МАЗ) +3:57.17
3. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-мастер") +5:22.34
4. Артур Ардавичус ("Ивеко") +6:38.22
5. Мартин Мацик-младший ("ЛИАЗ") +7:58.45
Эксклюзивное интервью Сергея Вязовича (аудио).