Белорусский гонщик Сергей Вязович на втором месте в общем зачете гонки "Дакар-2018"

20 Января 2018 20:33

Впервые в истории МАЗ на втором месте в гонке среди грузовиков "Дакар"-2018.

Белорусы впервые в истории поднимаются на пьедестал ралли-рейда "Дакара-2018". На заключительном 14-м этапе экипаж Сергея Вязовича занимает восьмое место и обеспечивает себе вторую позицию в общем зачете. Выше только Эдуард Николаев на КамАЗе. Поздравляем экипаж "МАЗ-СПОРТавто": пилота Сергея Вязовича, штурмана Павла Гаранина и механика Андея Жигулина.

Два других белорусских экипажа - МАЗы Александра Василевского и Алексея Вишневского, в общем зачете "Дакара-2018" расположились на 12-м и 13-м местах соответственно.

Общий зачет:

1. Эдуард Николаев ("КАМАЗ-мастер") - 54:57.37

2. Сергей Вязович (МАЗ) +3:57.17

3. Айрат Мардеев ("КАМАЗ-мастер") +5:22.34

4. Артур Ардавичус ("Ивеко") +6:38.22

5. Мартин Мацик-младший ("ЛИАЗ") +7:58.45

Эксклюзивное интервью Сергея Вязовича (аудио).