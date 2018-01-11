Белорусские теннисистки узнали соперниц по Australian Open

11 Января 2018 15:18

Первая ракетка страны Александра Саснович сразится с американкой Кристиной Макхейл. Арине Соболенко, занимающей 19-ю строку в мировом рейтинге, попалась австралийка Эшли Барти. Вера Лапко начинает с квалификации и сегодня уже прошла первый раунд, а Виктория Азаренко свой любимый турнир пропускает из-за судебных разбирательств с бывшим мужем. Призовой фонд Открытого чемпионата Австралии - 43 миллиона долларов. Соревнования в основной сетке начнутся в понедельник.