Белорусские стрелки - в десятке сильнейших на конкурсе "Снайперский рубеж"

Белорусские стрелки - в десятке сильнейших по итогам первых упражнений индивидуального зачета конкурса "Снайперский рубеж". Более 70 стрелков сражаются за звание лучшего на полигоне Брестский. Вместе с белорусами в лидерах участники из Казахстана, Китая, Монголии, России и Сербии.

Александр Поддубский, тренер команды Беларуси: "Повезет тому, кто профессионально подготовлен и смотрит не только за данными, которые сделаны на рубеже, а смотрит в поле и определяет по косвенным признакам скорость и направление ветра".

Владимир Белый, главный судья конкурса "Снайперский рубеж": "Квалификация и стрельба на зачет - это самые простые упражнения. В ходе данных упражнений снайперы почувствовали белорусскую природу, особенности местности. Потому что это всё оказывает значительное влияние на стрельбу".

По итогам индивидуального зачета определят рейтинг команд, которые продолжат борьбу в командном этапе конкурса "Снайперский рубеж".