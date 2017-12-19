Белорусские спортсмены завоевали третью медаль на этапе Кубка мира по фристайлу

17 Декабря 2017 12:20

В китайском "Секрет Гарден" бронзу нашей сборной сегодня принес Антон Кушнир. В командном соревновании белорусы заняли четвертое место и не пробились в суперфинал. Накануне, напомним, Анна Гуськова выиграла золото, а Максим Густик - серебро. Сейчас наша команда переезжает в Финляндию. Там лыжные акробаты продолжат подготовку к Олимпийским играм в Пхенчхане. А следующий этап Кубка мира пройдет в Москве в начале января.