Белорусские МАЗы впервые в лидерах "Дакара"

9 Января 2018 13:03

В общем зачете после трех этапов наши экипажи занимают третью и четвертую позиции, уступая России и Аргентине. Трасса третьего этапа была сложной и изматывающей, но белорусы сразу взяли высокий темп и сохранили его до самого финиша. Четвертый этап ралли-рейда пройдет в Перу.