Главная>>Спорт>>Белорусские МАЗы впервые в лидерах "Дакара"
Спорт
RSS
Белорусские МАЗы впервые в лидерах "Дакара"
Скачать Поделиться

9 Января 2018 13:03

Белорусские МАЗы впервые в лидерах "Дакара"

В общем зачете после трех этапов наши экипажи занимают третью и четвертую позиции, уступая России и Аргентине. Трасса третьего этапа была сложной и изматывающей, но белорусы сразу взяли высокий темп и сохранили его до самого финиша. Четвертый этап ралли-рейда пройдет в Перу.

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 08.01.2018 18:03 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =