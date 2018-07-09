Белорусские легкоатлеты заняли четвертое место в медальном зачете на юниорском чемпионате Европы в Венгрии

Пять медалей и четвертое место общего зачета! Белорусские легкоатлеты в возрасте до 18 лет с отличным результатом вернулись на родину после выступления на чемпионате Европы в Венгрии.

На счету наших спортсменов 4 золотые награды: у Анны Зубковой в спортивной ходьбе на 5 километров, Алексея Александровича и Елизаветы Дорц в толкании ядра, у Александры Коньшиной в метании копья. Бронзовую медаль в прыжках с шестом завоевала Кристина Концевенко.

Уже завтра новый легкоатлетический старт. С 10 по 15 июля чемпионат мира среди спортсменов до 20 лет примет Финляндия. Белорусскую сборную на планетарном первенстве представят 12 атлетов.