Белорусские легкоатлеты до 18-ти лет c отличным результатом вернулись на родину

5 медалей и четвертое место общего зачета! Белорусские легкоатлеты до 18-ти лет с отличным результатом вернулись на родину с чемпионата Европы в Венгрии.

На счету наших спортсменов 4 золотые награды. Анна Зубкова в спортивной ходьбе на 5 километров, Алексей Александрович и Елизавета Дорц - в толкании ядра, Александра Коньшина - в метании копья. Бронзовую медаль в прыжках с шестом завоевала Кристина Концевенко.

Уже завтра - новый легкоатлетический старт. Финский Тампере с 10 по 15 июля примет чемпионат мира среди спортсменов до 20-ти лет. Белорусскую сборную на планетарном первенстве представят 12 атлетов. Всего же в Финляндию приедут около тысячи четырехсот человек из 150-ти стран мира.