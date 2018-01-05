Белорусские фристайлисты завоевали две награды на этапе Кубка мира в Москве

7 Января 2018 21:05

Выходные вышли богатыми для нас на положительные спортивные эмоции. Вчера в Москве на этапе Кубка мира наши фристайлисты раскрасили большую часть верха итоговых протоколов в белорусские флаги. Ведь и в мужском, и в женском суперфиналах, куда проходят по 6 спортсменов, выступали по 3 наших соотечественника. В состязаниях мужчин свой высокий класс подтвердил олимпийский чемпион Антон Кушнир, он выиграл золото, что вдвойне радует, учитывая то, что сегодня ровно месяц до старта Олимпиады.

У женщин белоруска Александра Романовская стала серебряным призером. Как и у парней, здесь тоже наблюдается достойная внутренняя конкуренция перед Олимпиадой. Анна Гуськова и Алла Цупер тоже амбициозны и готовятся побороться на ближайших стартах.

Следующие два кубковых этапа лыжные акробаты проведут за океаном - в США. Их покажет телеканал "Беларусь 5". Мы купили права на показ Кубка мира по фристайлу на несколько ближайших сезонов. А после их завершения определятся все участники главного старта сезона - Олимпиады в Пхенчхане.