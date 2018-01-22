Белорусские фристайлисты вернулись с американского Лейк-Плэсида

22 Января 2018 17:01

Около часа назад белорусские фристайлисты вернулись с заключительных этапов Кубка мира из американского Лейк-Плэсида, где Антон Кушнир и Анна Гуськова выиграли серебряные медали.

Всего за сезон белорусы завоевали 8 наград.

Уже 26 января наши фристайлисты вылетят на тренировочный сбор в Японию. После отправятся в Пхенчхан. На сегодня у нас 6 лицензий: 3 у женщин и 3 у мужчин.