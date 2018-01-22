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Белорусские фристайлисты вернулись с американского Лейк-Плэсида
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22 Января 2018 17:01

Белорусские фристайлисты вернулись с американского Лейк-Плэсида

Около часа назад белорусские фристайлисты вернулись с заключительных этапов Кубка мира из американского Лейк-Плэсида, где Антон Кушнир и Анна Гуськова выиграли серебряные медали.

Всего за сезон белорусы завоевали 8 наград.

Уже 26 января наши фристайлисты вылетят на тренировочный сбор в Японию. После отправятся в Пхенчхан. На сегодня у нас 6 лицензий: 3 у женщин и 3 у мужчин.

  

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