Белорусские фристайлисты после этапов Кубка мира заглянули домой

28 Декабря 2017 07:01

Без времени на полноценный отдых. Белорусские фристайлисты после трех этапов Кубка мира и тренировочного сбора в Финляндии на неделю заглянули домой. Правда, новогодние праздники тренировкам не помешают. Команда продолжит подготовку на специально установленной лонже на велодроме "Минск-Арены" и в центре фристайла. Сегодня в Минск из Израиля должен возвратиться и олимпийский чемпион Антон Кушнир, который прошел необходимый курс лечения.

Напомним, по итогам трех этапов наши лыжные акробаты выиграли три медали - золото у Анны Гуськовой, серебро - у Максима Густика и бронза - у Антона Кушнира. Однако главный старт в сезоне - это, безусловно, Олимпийские игры.

Уже 3 января белорусские фристайлисты отправятся на очередной этап Кубка мира в Москву, после чего команду ожидает серия американских турниров.