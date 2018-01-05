Белорусские фристайлисты на этапе Кубка мира завоевали золото и серебро. Поздравляем!

7 Января 2018 08:59

Более чем успешным получился первый в сезоне этап Кубка мира для белорусских фристайлистов. Соревнования были ночными и прошли в Москве. Как итог - две медали, в том числе одна золотая. Ее выиграл олимпийский чемпион Антон Кушнир, который прошлый сезон пропустил из-за травмы, а в текущем ранее выиграл бронзу.

Еще одну награду – серебряную - завоевала Александра Романовская. Для нее эта медаль первая в этом сезоне. Что касается других результатов: у женщин Анна Гуськова остановилась в шаге от пьедестала, Алла Цупер стала пятой. У мужчин Максим Густик занял четвертое место, а Станислав Гладченко - шестое. После московского этапа белорусские фристайлисты отправятся на серию американских турниров.