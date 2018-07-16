Белорусские баскетболистки поехали на чемпионат Европы в дивизионе Б предельно мотивированными, а стартовая неудача с чешками только подстегнула команду. Таким мнением по прилету сборной поделилась главный тренер Ольга Подобед. Напомним, белоруски впервые за 4 года пробились в дивизион А и стали вторыми на турнире, уступив в финале сборной Чехии.

Наставник баскетболисток не исключает тот факт, что некоторые игроки смогут в будущем пополнить ряды национальной сборной.

Уже на этой неделе мы будем болеть за нашу команду среди баскетболисток до 17 лет, которые будут выступать на домашнем чемпионате мира. На групповом этапе белорускам предстоит сыграть против команд Франции, Японии и Колумбии.