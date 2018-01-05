Белорусская столица второй день живет в атмосфере хоккейного праздника

5 Января 2018 21:08

На льду "Чижовка-Арены" продолжаются встречи дружин в группах А и В. Высокое мастерство титулованных хоккеистов задает боевой тон и юным - пока еще будущим чемпионам. Участники детского турнира "Золотая шайба", который в эти дни тоже проходит в белорусской столице, имеют уникальную возможность посмотреть в деле настоящих звезд хоккея. Интригу же в нынешнем спортивном форуме вносит команда из Китая. Они дебютанты турнира, но уже показывают достойные результаты. Кстати, сегодня у них самый титулованный соперник турнира - команда Президента. Итак, день второй. Кто сегодня эмоционально накалял болельщиков - расскажет Елена Горельчик.

Длинный перелет и непростой матч накануне со швейцарцами. Но ничто не помешало хоккеистам из Китая сегодня рано утром отправиться на экскурсию - костел Сымона и Елены, Остров слез, "Минск-Арена". Команда прокатилась по столичным проспектам, гости остались под приятным впечатлением.

Пока одни были на отдыхе, другие - уже в игре. Открывали сегодняшнюю программу Рождественского турнира соперники хозяев по группе швейцарцы и хоккеисты из Объединенных Арабских Эмиратов. Боевая ничья - 4:4.

Несколькими часами ранее на малой арене в Чижовке больше переживали за небольшой опыт в хоккее. Но теперь юным участникам турнира за этим компонентом игры далеко ходить не надо: все рядом - "Золотая шайба" проходит параллельно Рождественскому турниру.

У молодых хоккеистов "Днепра" болельщики - что надо. Самые преданные и самые родные. Чтобы поддержать свою команду утром едут в Минск, а вечером обратно.

Канадца Фила Эспозито в игре сегодня можно увидеть разве что на старых видеозаписях. Но это легенда - два Кубка Стэнли, лучший бомбардир суперсерии 1972 года СССР - Канада, член Зала славы ИИХФ. Просто своими глазами увидеть легенду не только для этих ребят, для всех болельщиков, кто помнит и знает о тех сражениях, на льду дорогого стоит. Филл Эспозито в Минске впервые.

Сегодня канадский специалист - консультант китайского клуба "Куньлунь". Дал ли совет хоккеистам - любителям из Поднебесной - возможно.

Рождественский турнир и не уступающий ему по популярности хоккей для всех. Соцсети еще после первого дня турнира наполнились яркими фотографиями.

Поход на Рождественский турнир становится приятно традиционным.