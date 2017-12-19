Белоруска Анна Гуськова завоевала золотую награду на первом этапе Кубка мира по фристайлу

16 Декабря 2017 12:01

Соревнования прошли в Китае. В финале лыжной акробатики Гуськова опередила китаянку Сю Ментао и американку Эшли Колдуэлл. В шаге от пьедестала остановилась Анастасия Романовская, олимпийская чемпионка Сочи Алла Цупер - седьмая.

В мужских соревнованиях вторым стал Максим Густик. Лучше был только китаец Цзя Цзунъян. А вот олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир не преодолел квалификацию. Станислав Гладченко - 8-ой, Денис Осипов - 10-ый.

Второй этап Кубка мира у женщин состоится также в горнолыжном центре Secret Garden 17 декабря.