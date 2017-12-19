Белоруска Анна Гуськова - победительница первого этапа Кубка мира по фристайлу

16 Декабря 2017 21:00

Соревнования прошли в Китае. В финале лыжной акробатики Гуськова опередила китаянку Сю Ментао и американку Эшли Колдуэлл. Для белоруски это первая победа в карьере на этапах Кубка мира. В шаге от пьедестала остановилось Анастасия Романовская, олимпийская чемпионка Сочи Алла Цупер - седьмая.

В мужских соревнованиях вторым стал Максим Густик. Лучше был только китаец Цзя Цзунъян. А вот олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир не преодолел квалификацию. Станислав Гладченко - 8-й, Денис Осипов - 10-й.

Главный тренер сборной Николай Козеко принял решение не форсировать подготовку фристайлистов, поэтому на стартовом этапе белорусы выполняли не самую сложную программу. И это решение верное. Такое мнение высказал двукратный призер Олимпийских игр, ныне тренер молодежи Дмитрий Дащинский.

Завтра фристайлисты разыграют комплекты наград в личных и командных соревнованиях. Прямую трансляцию "Беларусь 5" начнет вести в 8:25. Напомню, на этапах Кубка мира разыгрываются и олимпийские лицензии. Пока в активе белорусских фристайлистов их три. В планах завоевать еще четыре - одну мужскую и три женские. А в самом Пхенчхане тем временем уже открылась олимпийская деревня для атлетов. Гостей здесь ожидают уже 1 февраля. Эта деревня - вторая. Первая в Канныне была сдана в эксплуатацию в сентябре.