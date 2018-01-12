Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд вышли в финал турнира в Новой Зеландии

12 Января 2018 12:12

В одной второй дуэт был сильнее Равена Класена (ЮАР) и Майкла Винуса (Новая Зеландия), 7:6, 7:6. В главном матче Окленда Мирному и Освальду будет противостоять австрийско-хорватский тандем Оливер Марах / Мате Павич.