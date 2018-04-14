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14 Апреля 2018 16:00

БАТЭ - "Динамо-Брест" на "Беларусь 2" в 17:55

Футбол. Беларусбанк - чемпионат Беларуси. БАТЭ - "Динамо-Брест". Прямая трансляция на "Беларусь 2" в 17:55  

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