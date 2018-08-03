Беларусь принимает один из этапов Евролиги по пляжному футболу

322 дня до старта II Европейских игр, а Минск все громче заявляет о своей готовности к самому крупному спортивному форуму Старого Света в 2019 году. На главной арене соревнований - обновленном "Динамо" - уже прошли тестовые турниры, более того, футбольный клуб "Динамо-Минск" в грядущий четверг в рамках Лиги Европы здесь сыграет против грозного "Зенита" из Санкт-Петербурга. В начале же этой недели предела радости не было у пляжных футболистов - их национальный стадион официально открыт. Именно здесь в июне будущего года пройдут соревнования по этому виду спорта, сегодня же арена принимает первый в своей истории международный старт.

Рассказывает Станислав Липский: Начало строительству национального стадиона по пляжному футболу было положено 2 июня в Международный олимпийский день, а уже 31 июля одну из арен II Европейских игр в торжественной атмосфере открыли. Расположена она на территории спорткомплекса "Олимпийский". Именно здесь сегодня стартовал четвертый этап Евролиги - турнир такого масштаба по пляжному футболу в Беларуси проходит впервые.

В нашу страну приехали сборные Турции, Польши и финалист Европейских игр в Баку - Италия.



Стадион стационарный, т.е. прописка по улице Сурганова, 2А для арены станет постоянной. Вместимость трибун 1300 зрителей. Размер поля 28 на 37 метров. Для такой площади из Гомеля было завезено 11 тонн специального кварцевого песка.

Четвертый этап Евролиги - не только тестовый турнир для организаторов II Европейских игр, но и ключевой для сборной нашей страны. Хозяева продолжают борьбу за выход в суперфинал соревнований, который пройдет в сентябре на Сардинии. На первом этапе белорусы одержали две победы из трех. В эти выходные важно побеждать в каждой игре. Ведь в Италию отправятся всего 8 лучших дружин Европы.

И сегодня в стартовый соревновательный день Беларусь сделала очередной шаг к суперфиналу, в непростом поединке одолев Турцию. Чуть ранее Италия справилась с Польшей.

Завтра в 17:15 апеннинцы сыграют с Турцией, а хозяев в 18:30 проэкзаменует Польша. Прямые трансляции матчей на "Беларусь 5".

Пляжный футбол станет гвоздем II Европейских игр, ведь динамичность матчей захватывает. Три тайма по 12 минут пролетают молниеносно, а визитной карточкой Beach Soccer являются "ножницы", точнее, удар через себя. Спешите увидеть такой шедевр воочию. Вход на поединки Евролиги свободный. Завершится турнир в воскресенье.