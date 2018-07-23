Беларусь принимает чемпионат мира по вертолетному спорту

Полсотни экипажей из 15 стран на этой неделе будут удивлять своим мастерством белорусов. Наша страна принимает чемпионат мира по вертолетному спорту. Первенство откроется завтра на аэродроме Липки, а вот баталии будут проходить на Боровой. Белорусские авиаторы - среди фаворитов. На предыдущем чемпионате в Польше они завоевали серебряные награды. Выберут и лучший женский экипаж. Продолжится авиапраздник фестивалем #ПроНебо. По традиции самыми зрелищными станут вертолетные гонки. А сюрприз этого года - ночная гонка дронов, которая пройдет впервые.