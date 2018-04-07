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Беларусь отмечает Всемирный день настольного тенниса
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6 Апреля 2018 15:05

Беларусь отмечает Всемирный день настольного тенниса

Один из самых популярных на планете видов спорта развит в нашей стране и войдет в программу Европейских игр - 2019 в Минске. Утром в Республиканском центре олимпийской подготовки по настольному теннису 16 команд, представляющих в том числе телекомпании, информагентства, музыкальные группы (Nuteki, Litesound, NaviBand), и даже гимнастка Мелитина Станюта оспорили победу в блицтурнире. 

Победили Павел Капуцкий и Дмитрий Титов из Агентства теленовостей. Поздравляем! Подарочный сертификат на 500 рублей, который достался команде Белтелерадиокомпании, отправится в брестскую школу настольного тенниса, где занимаются дети с ограниченными возможностями. 

  

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