Беларусь отмечает Всемирный день настольного тенниса

6 Апреля 2018 15:05

Один из самых популярных на планете видов спорта развит в нашей стране и войдет в программу Европейских игр - 2019 в Минске. Утром в Республиканском центре олимпийской подготовки по настольному теннису 16 команд, представляющих в том числе телекомпании, информагентства, музыкальные группы (Nuteki, Litesound, NaviBand), и даже гимнастка Мелитина Станюта оспорили победу в блицтурнире.

Победили Павел Капуцкий и Дмитрий Титов из Агентства теленовостей. Поздравляем! Подарочный сертификат на 500 рублей, который достался команде Белтелерадиокомпании, отправится в брестскую школу настольного тенниса, где занимаются дети с ограниченными возможностями.