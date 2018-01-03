Беларусь готовится к открытию Рождественского хоккейного турнира на приз Президента

3 Января 2018 07:01

Сегодня в Минск прибудут все участники XIV Рождественского любительского турнира по хоккею на приз Президента Беларуси. Соревнования примет "Чижовка-Арена".

Первыми накануне прилетели игроки Объединенных Арабских Эмиратов. Еще шесть команд ждут в столице сегодня. Это сборная Китая, которая выступит на соревнованиях впервые, а также хоккеисты из Швейцарии, России, Чехии, Швеции и сборная Балкан.

Рождественский турнир завтра откроется матчем между Швейцарией и Китаем, а вечером также в группе А белорусы сыграют с командой Объединенных Арабских Эмиратов. В пятницу хозяева проэкзаминуют китайцев, а в заключительный день группового этапа - противостояние со Швейцарией. Победители групп по традиции 7 января оспорят главный трофей турнира. Вторые команды в квартетах сыграют за бронзовые медали.