Главная>>Спорт>>"Беларусь 5" покажет четвертьфинал теннисного турнира WTA "Кубок Кремля"
Спорт
RSS
"Беларусь 5" покажет четвертьфинал теннисного турнира WTA "Кубок Кремля"
Скачать Поделиться

19 Октября 2017 12:19

"Беларусь 5" покажет четвертьфинал теннисного турнира WTA "Кубок Кремля"

С минуты на минуту начнется четвертьфинал теннисного турнира WTA “Кубок Кремля”. Белоруска Александра Саснович, входящая в топ-100 мирового рейтинга, играет против хозяйки кортов - Дарьи Касаткиной, 29-й ракетки мира. Прямой эфир ведет телеканал "Беларусь 5". Позже Вера Лапко сыграет с румынкой Ириной Бегу. Развитие событий на московских кортах и результаты противостояний - в наших следующих выпусках.

 

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 16.10.2017 18:08 / Спорт Рубрика "Матчбол"
Уступили чемпиону Саступілі чэмпіёну 16.10.2017 15:26 / Спорт Уступили чемпиону

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =