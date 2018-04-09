9 Апреля 2018 17:05

Завтра "Беларусь 5" начинает показ цикла "Легенды мирового спорта". Это документальный рассказ об атлетах, командах и клубах, которые достигли вершин на международной арене. Проект призван рассказать телезрителям о первых успехах, усиленных тренировках, силе воли и тернистом пути к золотым медалям и желанным кубкам. Акцент - на неизвестных эпизодах и фактах.

Первая серия будет посвящена голландскому футболу и выйдет в эфир 10 апреля в 21:00.