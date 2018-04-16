"Бавария" в шаге от победы в Кубке Германии по футболу

18 Апреля 2018 12:16

Хет-трик Мюллера, шесть мячей Байеру и выход в финал Кубка Германии. "Бавария", которая ранее вновь стала победителем в Бундеслиге, уже в шаге от победы в национальном кубке. В гостях клуб из Леверкузена обыгран со счетом 6:2. Томас Мюллер внес весомый вклад в победу, забив три мяча. Сегодня "Шальке-04" сыграет с "Айнтрахтом" - в этой игре определится соперник Баварии в финале, который состоится в мае.