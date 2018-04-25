Спорт
24 Апреля 2018 19:22
"Бавария" и "Реал" сегодня проведут первый полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов
Встреча пройдет на "Альянц-Арене", начало в 21:45. Прямая трансляция - на "Беларусь 5". Напомним, вчера в другом полуфинале "Ливерпуль" разгромил "Рому" 5:2.
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