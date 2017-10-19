БАТЭ встретится с немецким "Кельном"

19 Октября 2017 09:08

Футболисты борисовского БАТЭ сегодня завершат первый круг группового этапа Лиги Европы домашним поединком с немецким "Кельном". Игру, которая начнется в 8 вечера на поле "Борисов-Арены", будет судить бригада турецких арбитров. Матч в прямом эфире покажет “Беларусь 5”. Обе команды не очень удачно провели стартовые матчи группы Н. Положение после двух игровых дней: "Арсенал" - 6 очков, "Црвена Звезда" - 4, БАТЭ - 1, "Кельн - 0".