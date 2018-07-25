БАТЭ против ХИКа на "Борисов-Арене". Трансляция на "Беларусь 5" в 19:50

25 Июля 2018

Хорошая сбалансированная игра должна принести БАТЭ победу в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против финского ХИКа. Он пройдет сегодня на "Борисов-Арене". По словам главного тренера Алексея Баги, команда не будет делать ставку на быстрый гол. В то же время нельзя забывать об обороне, в последних пяти встречах национального первенства желто-синие пропустили четыре мяча, правда, все эти встречи выиграли.

Итак, прямую трансляцию встречи в 19:50 начнет телеканал "Беларусь 5". Ответная игра пройдет 1 августа в Финляндии.

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