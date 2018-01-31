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"Цмокі-Мінск" сегодня проведет важный домашний матч против "Сольноки Олай"
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31 Января 2018 12:12

"Цмокі-Мінск" сегодня проведет важный домашний матч против "Сольноки Олай"

Баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" сегодня проведет важный домашний матч в Кубке ФИБА. “Драконы” примут венгерский “Сольноки Олай”. Для продолжения борьбы за плей-офф белорусам надо обязательно побеждать. Игра пройдет на арене Falcon Club, в прямом эфире встречу покажет и телеканал “Беларусь 5”. Начало в 19 часов.

  

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