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Баскетболисты "Цмокі-Мінск" сегодня проведут очередной матч в Единой лиге ВТБ
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28 Января 2018 12:10

Баскетболисты "Цмокі-Мінск" сегодня проведут очередной матч в Единой лиге ВТБ

На выезде "драконы" сыграют против рижского ВЭФ. Начало прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5" в 18:15. Сейчас команда Александра Крутикова располагается на 7-м месте, а соперник - в подвале турнирной таблицы чемпионата. 

  

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