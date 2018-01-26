Спорт
28 Января 2018 12:10
Баскетболисты "Цмокі-Мінск" сегодня проведут очередной матч в Единой лиге ВТБ
На выезде "драконы" сыграют против рижского ВЭФ. Начало прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5" в 18:15. Сейчас команда Александра Крутикова располагается на 7-м месте, а соперник - в подвале турнирной таблицы чемпионата.
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