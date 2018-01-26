Баскетболисты "Цмокі-Мінск" сегодня проведут очередной матч в Единой лиге ВТБ

28 Января 2018 12:10

На выезде "драконы" сыграют против рижского ВЭФ. Начало прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5" в 18:15. Сейчас команда Александра Крутикова располагается на 7-м месте, а соперник - в подвале турнирной таблицы чемпионата.