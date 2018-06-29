Баскетболисты сборной Беларуси уступили Черногории в квалификации на чемпионат мира

Мужская сборная Беларуси потерпела поражение в гостевой встрече квалификационного турнира чемпионата мира 2019. Команда Александра Крутикова уступила черногорцам со счетом 69:80. Проиграв, белорусы лишились шансов на выход из группы. В турнирной таблице мы занимаем последнее место. Во второй раунд отбора пройдут три лучшие команды из четырех. Следующий поединок сборная Беларуси проведет тоже на выезде. В Малаге 1 июля играем против испанцев.