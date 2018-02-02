Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - "Цмокi-Мiнск" в 18:00 на "Беларусь 5"

4 Февраля 2018 09:09

Баскетболистам столичных "Цмокаў” сегодня предстоит выдержать экзамен в противостоянии с лидером регулярного сезона Единой лиги ВТБ "Униксом". Поединок пройдет в Казани и стартует в 18:00. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Отметим, минчане пока занимают седьмое место в лиге, позволяющее сыграть в плей-офф. "Уникс" не проигрывает уже на протяжении пяти матчей подряд в турнире.