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Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - "Цмокi-Мiнск" в 18:00 на "Беларусь 5"
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4 Февраля 2018 09:09

Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - "Цмокi-Мiнск" в 18:00 на "Беларусь 5"

Баскетболистам столичных "Цмокаў” сегодня предстоит выдержать экзамен в противостоянии с лидером регулярного сезона Единой лиги ВТБ "Униксом". Поединок пройдет в Казани и стартует в 18:00. Прямая трансляция на  "Беларусь 5". Отметим, минчане пока занимают седьмое место в лиге, позволяющее сыграть в плей-офф. "Уникс" не проигрывает уже на протяжении пяти матчей подряд в турнире.

  

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