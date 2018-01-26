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"Барселона" обыграла "Эспаньол"
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26 Января 2018 12:22

"Барселона" обыграла "Эспаньол"

"Барселона" обыграла "Эспаньол" в ответном матче 1/4-ой финала Кубка Испании - 2:0. Отличились Суарес и Месси. В составе каталонцев дебютировал новичок команды Коутинью. Ранее в полуфинал турнира пробились "Севилья", "Валенсия", а также "Леганес", который одолел "Реал".

  

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