Главная>>Спорт>>"Арсенал" по сумме двух матчей побеждает "Челси"
Спорт
RSS
"Арсенал" по сумме двух матчей побеждает "Челси"
Скачать Поделиться

25 Января 2018 12:21

"Арсенал" по сумме двух матчей побеждает "Челси"

Не менее громкая афиша финала Кубка Английской лиги по футболу. В противостоянии Лондона на стадии 1/2 "Арсенал" по сумме двух матчей побеждает "Челси". 0:0 в первой игре, победа канониров 2:1 во второй. 25 февраля - финал. "Арсенал" сыграет с "Манчестер Сити". 

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =