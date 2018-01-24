25 Января 2018 12:21

Не менее громкая афиша финала Кубка Английской лиги по футболу. В противостоянии Лондона на стадии 1/2 "Арсенал" по сумме двух матчей побеждает "Челси". 0:0 в первой игре, победа канониров 2:1 во второй. 25 февраля - финал. "Арсенал" сыграет с "Манчестер Сити".