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Арина Соболенко завершает выступление на турнире в Хобарте и в парном разряде
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12 Января 2018 15:12

Арина Соболенко завершает выступление на турнире в Хобарте и в парном разряде

В полуфинале вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой она проиграла бельгийско-голландскому дуэту Элиз Мертенс - Деми Схюрс - 0:6, 7:5, 7:10. Напомним, 15 января стартует первый в сезоне турнир "Большого шлема". В первом круге Соболенко сыграет с хозяйкой соревнований Эшли Барти - 19-й ракеткой мира.

  

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