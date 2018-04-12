Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в швейцарском Лугано

12 Апреля 2018 19:08

В матче второго круга белоруска в двух сетах за час и 4 минуты обыграла 80-ю ракетку мира из Словении Полону Херцог – 6:3, 6:1. Сегодня Арине вместе с другой белоруской Верой Лапко предстоит выйти на корт и в парном разряде. А вот в одиночном Лапко уже во втором круге. Причем на старте основного раунда, пробившаяся в эту стадию из квалификации, 130-я в рейтинге Вера обыграла 28-ю ракетку мира - эстонку Аннет Контавейт, 3:6, 6:4, 6:3. В следующем раунде Лапко встретится с победительницей противостояния Ковинич - Голубич. Александра Саснович свой поединок 1/8 финала против Кирстен Флипкенс проведет завтра, а вот в парном разряде первая ракетка Беларуси свое выступление закончила, проиграв в паре с румынкой Михаэлой Бузарнеску на старте турнира четвертым сеяным швейцарке Ксении Кнолл и австралийке Монике Адамчак 6:1, 3:6, 7:10.