Главная>>Спорт>>Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в китайском Тяньцзине
Спорт
RSS
Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в китайском Тяньцзине
Скачать Поделиться

12 Октября 2017 15:10

Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в китайском Тяньцзине

Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в китайском Тяньцзине с призовым фондом более 400 тысяч долларов. В матче 1/8 финала белоруска переиграла хозяйку кортов Дуань Инь Ин - 6:3, 6:3.

  

Другие новости

Люксембург без Азаренко Люксембург без Азаранкі 13.10.2017 19:16 / Спорт Люксембург без Азаренко

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =