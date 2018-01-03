Арина Соболенко встречается с Симоной Халеп в Шэньчжэне

4 Января 2018 12:03

Битва с первой ракеткой за выход в полуфинал турнира в Шэньчжэне. В эти минуты наша Арина Соболенко встречается с Симоной Халеп. Первый сет завершился, к сожалению, он остался за румынкой 6:2. Во второй партии ведет Халеп 4:2. Это кадры телеканала "Беларусь 5", который транслирует поединок в прямом эфире.

А на кортах Австралии на турнире в Брисбене наша Александра Саснович уже добралась до полуфинала. Сегодня утром белоруска праздновала очередную волевую победу. На этот раз над 38-м номером мирового рейтинга француженкой Ализе Корне. Уступив в первой партии 3:6, Саснович была сильнее во втором и третьем сетах 6:2, 6:3. А таким был решающий розыгрыш.

Телеканал "Беларусь 5" покажет встречу Саснович - Корне в записи сразу после матча Соболенко - Халеп.