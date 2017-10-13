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Спорт
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15 Октября 2017 11:10

Арина Соболенко в упорной борьбе проиграла Марии Шараповой в финале теннисного турнира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла россиянке Марии Шараповой 5:7, 6:7 в решающем поединке турнира в китайском Тяньцзине.

  

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