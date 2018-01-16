Спорт
16 Января 2018 17:02
Арина Соболенко в трех партиях уступила 17-й ракетке мира Эшли Барти
Последние новости из Австралии, где проходит Открытый чемпионат континента по теннису. Арина Соболенко не смогла пробиться во второй круг женского одиночного разряда. Белоруска в трех партиях уступила 17-й ракетке мира австралийке Эшли Барти - 7:6, 4:6, 4:6.
А вот Александра Саснович одержала первую победу на первом в сезоне турнире Большого шлема. За 1 час и 5 минут она переиграла американку Кристину Макхейл. В следующем раунде белоруска встретится с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.
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