Арина Соболенко в трех партиях уступила 17-й ракетке мира Эшли Барти

16 Января 2018 17:02

Последние новости из Австралии, где проходит Открытый чемпионат континента по теннису. Арина Соболенко не смогла пробиться во второй круг женского одиночного разряда. Белоруска в трех партиях уступила 17-й ракетке мира австралийке Эшли Барти - 7:6, 4:6, 4:6.

А вот Александра Саснович одержала первую победу на первом в сезоне турнире Большого шлема. За 1 час и 5 минут она переиграла американку Кристину Макхейл. В следующем раунде белоруска встретится с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.