Арина Соболенко в полуфинале турнира в Истборне встретится с Агнешкой Радваньской

В двух шагах от титула. Арина Соболенко в полуфинале теннисного турнира в Истборне встретится с 31-й ракеткой мира - Агнешкой Радваньской. Ранее теннисистки на корте в матчах друг против друга не играли. В четвертьфинале Соболенко была сильнее второй ракетки турнира Каролины Плишковой и в понедельник в обновленном рейтинге поднимется как минимум на 35-ю строчку. В прямом эфире матч Соболенко - Радваньска покажет "Беларусь 5". Начало трансляции в 13 часов.