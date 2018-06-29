Арина Соболенко в полуфинале турнира в Истборне встретится с Агнешкой Радваньской

29 Июня 2018

В двух шагах от титула. Арина Соболенко в полуфинале теннисного турнира в Истборне встретится с 31-й ракеткой мира - Агнешкой Радваньской. Ранее теннисистки на корте в матчах друг против друга не играли. В четвертьфинале Соболенко была сильнее второй ракетки турнира Каролины Плишковой и в понедельник в обновленном рейтинге поднимется как минимум на 35-ю строчку. В прямом эфире матч Соболенко - Радваньска покажет "Беларусь 5". Начало трансляции в 13 часов.

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