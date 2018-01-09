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Арина Соболенко в паре Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Хобарте
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9 Января 2018 19:15

Арина Соболенко в паре Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале турнира в Хобарте

Арина Соболенко в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой выходят в четвертьфинал турнира в Хобарте. Белоруско-российский тандем не без проблем, но добыл викторию над российско-швейцарским дуэтом Нателла Дзаламидзе / Ксения Кнолль - 6:1, 5:7, 10:6. В четвертьфинале Соболенко и Кудерметова встретятся с румынско-украинской парой Ралука Олару / Ольга Савчук. 

  

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