Арина Соболенко в паре с россиянкой проиграли в первом круге Australian Open

17 Января 2018 15:15

Арина Соболенко в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой проиграли в первом круге Australian Open румынско-бразильскому тандему Сорана Кырстя / Беатрис Хаддад-Майя - 2:6, 2:6. Успешен Максим Мирный. Белорус в дуэте с австрийцем Филиппом Освальдом обыграл итальяно-израильскую пару Томас Фаббиано / Дуди Села. Во втором круге Мирный и Освальд сразятся с братьями Брайан. В 1/32-ю женского парного разряда выходит и белоруска Лидия Морозова, выступающая с голландкой Лесли Керкхове.