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Арина Соболенко - в 1/8 турнира в австралийском Хобарте
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8 Января 2018 12:00

Арина Соболенко - в 1/8 турнира в австралийском Хобарте

На старте белоруска без проблем справилась с канадкой Эжени Бушар - 6:4, 6:3. Отметим, в обновленном рейтинге WTA Арина Соболенко поднялась на четыре позиции, и теперь она 69-я ракетка.

За выход в четвертьфинал Соболенко поспорит с китаянкой Чжан Шуай - первой сеянной на турнире в Хобарте и 35-ой в мировом рейтинге.

А сегодня первой ракеткой Беларуси стала Александра Саснович. На прошлой неделе она дошла до финала турнира в Брисбене, где в итоге уступила украинке Элине Свитолиной. Тем не менее, Саснович уже располагается на 53-м месте в рейтинге WTA.

  

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