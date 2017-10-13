14 Октября 2017 21:05

Арина Соболенко - в финале теннисного турнира в Тяньцзине. Призовой фонд соревнований - более 420 тысяч долларов. В борьбе за титул молодая белоруска встретится с экс-первой ракеткой мира Марией Шараповой. В Китае Арина выступала и в парном разряде, где дошла до полуфинала. Результат, позволяющий не сомневаться: Соболенко сегодня в отличной форме. Елена Горельчик о предматчевых раскладах.

Апрель 2017-го, "Чижовка-Арена", полуфинал Кубка Федерации. От результата четвертого матча, где Арина Соболенко играет против Виктории Голубич, во многом зависел исход всей встречи, а значит, и судьба путевки в финал. В борьбе с соперницей и своими нервами Соболенко одерживает победу и выводит сборную Беларуси в финал Кубка Федерации. Впервые в истории в дебютном для нас году в мировой группе.

Силовой и агрессивный теннис Соболенко будут сравнивать с манерой игры Серены Уильямс, а сама Арина тогда признается: ей больше импонирует Мария Шарапова. Спустя полгода после этого интервью теннисистки встретятся в финале турнира категории International в китайском Тяньцзине.

Турнир в Тяньцзине получился представительным. Cреди сеяных - Петра Квитова, Донна Векич, Леся Цуренко, Шуай Пенг. Кстати, именно китаянку Шарапова и обыграла в полуфинале. Соболенко на этой стадии за 52 минуты справилась с Сарой Эррани, отдав сопернице всего четыре гейма - 6:1, 6:3.

Арине Соболенко всего 19. Во взрослых турнирах она играет только год. И это первый для теннисистки финал в ВТА-туре. Соболенко на подъеме - игровом и эмоциональном, и это особенно важно. Ведь до финала Кубка Федерации против команды США осталось меньше месяца. Не менее мотивирована и Шарапова. Экс-первая ракетка мира пытается вернуться на вершину рейтинга, но на пяти последних стартах доходила разве что до 1/8. Букмекеры отдают предпочтение россиянке, белорусы верят в Соболенко. Ведь главное, что есть у молодой теннисистки, - это характер, она боец.

Вне зависимости от исхода поединка Соболенко в понедельник станет первой ракеткой Беларуси. Впервые в карьере она войдет в топ-100. Удастся ли молодой белоруске с первого раза выиграть первый титул ВТА, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", которая начнется завтра в 9 утра.