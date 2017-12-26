Арина Соболенко в эксклюзивном интервью программе "Спорт-кадр"

26 Декабря 2017 15:09

Тренерский штаб в ближайшее время меняться не будет. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказала Арина Соболенко.

73-я ракетка мира сейчас проводит подготовку к сезону. Завтра теннисистка отправится в Китай, где выступит в основной сетке турнира в Шеньчжене. Он стартует 31 декабря.

О психологии, личном времени и отношении к Беларуси смотрите в программе "Спорт-кадр" сегодня в 17:25 на телеканале "Беларусь 5".